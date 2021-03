Zona rossa, inaugurazione Tac Tivoli si svolgerà in forma ristretta

Si comunica che nel rispetto delle indicazioni e delle misure anti Covid-19 in vigore nella Regione Lazio, l’inaugurazione della nuova Tac installata presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli prevista per lunedì 15 marzo alle ore 10.00 si terrà in forma ristretta e sarà veicolata attraverso i canali di comunicazione aziendale.