Tivoli – Viola il coprifuoco e fugge senza patente, fermato poco dopo sotto casa

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno denunciato a piede libero, per guida senza patente, un 29enne di Tivoli, residente a Guidonia Montecelio.

Verso le 2 di notte, i militari, transitando in via di San Basilio, hanno notato il giovane mentre cercava di allontanarsi velocemente a bordo di un’auto.

Il veicolo sospetto è stato inseguito dalla pattuglia e raggiunto diversi minuti dopo presso la propria abitazione.

Il 29enne aveva un “giustificato motivo” per fuggire, poiché all’atto delle verifiche è stato trovato senza patente, perché mai conseguita, ed era già stato sanzionato nell’ultimo biennio per lo stesso motivo.

L’auto è stata sequestrata ed il 29enne, oltre alle previste multe previste dal Codice della Strada, è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, essendo stato trovato in circolazione in pieno “coprifuoco” imposto dalle 22:00 alle 5:00.