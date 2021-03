Volley – Una vittoria di cuore e tecnica: Monterotondo show contro Roma7

L’acuto di Monterotondo al Pala Giorgi di Roma. Lontano da casa, dove la squadra di Savino Guglielmi aveva costruito fin qui il suo percorso in Serie B, la Volley Team ha battuto 1-3 la Roma7, al termine di una prova tecnicamente di alto livello che ha messo in mostra tutto il potenziale di Martinoia e compagni. L’ha vinta il gruppo, con il suo carattere. L’ha vinta la qualità dei singoli e un gioco di squadra convincente dal primo all’ultimo pallone.

Savino Guglielmi cambia metà sestetto e sceglie Paolucci in palleggio, Perez opposto, Tomei e Martinoia al centro, Santi e Petri a banda, con il solito Balducci nel ruolo di libero. Sono proprio le “novità” a dare il cambio di passo in un primo set dominato: Tomei e Santi partono alla grande, insieme a Paolucci che oltre a mettere in difficoltà la Roma7 al servizio (lo 0-4 iniziale porta la sua firma) appare ispiratissimo nelle scelte di regia. Il set termina 19-25. Nel secondo parziale i padroni di casa iniziano a macinare gioco e punti, ma Monterotondo resta concentrata, incassa lo svantaggio, recupera e alla lunga continua a farsi preferire in tutti i fondamentali (sorpasso sul 10-11 dopo un inizio incerto). In particolare, è la ricezione la chiave di volta della formazione granata: Santi, in questo senso, alza il livello di tutta la squadra che vince ancora, 22-25. I ragazzi di Morelli reagiscono nel terzo set, conquistato sul 25-19. Alla fine, però, è Perez show: l’opposto di Monterotondo, grande ex della partita, celebra una prestazione super con un quarto set da dominatore assoluto. “Sono contento della prestazione dei ragazzi – ha dichiarato coach Guglielmi a fine partita – hanno giocato con grinta e caparbietà affrontando un avversario di tutto rispetto”.

Roma7 Volley – Volley Team Monterotondo 1-3 (19-25, 22-25, 25-19, 21-25)

Volley Team Monterotondo: Santi, Perez, Martinoia, Paolucci, Petri, Pozza, Balducci, Pietrangeli, Tomei, Ricci, Bernabè, Hoxha. All. Guglielmi. Vice All. De Gattis

Roma7 Volley: Bertoletti, Carattoli, Casini, Catalli, Marrazzo, Marziali, C. Morelli, Morgante, Quagliozzi, Rosati, Serafino, Sokolowski, Teti. All. I. Morelli. Vice All. Pratelli