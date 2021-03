Oggi primo intervento coordinato tra Ente Parco dei Monti Lucretili e Protezione Civile di Tivoli. Insieme ai Guardiaparco dei Monti Lucretili ed in attuazione alla convenzione sottoscritta la settimana scorsa tra il nostro Ente e la Protezione Civile GOS, stamattina è avvenuto il primo controllo condiviso sul perimetro dell’ Area SIC. Nei prossimi giorni continueranno le verifiche ed inizierà la tabellazione. “Chiederemo ai privati proprietari delle aree – afferma in una nota il Presidente Barbara Vetturini – di poter entrare per verificare la situazione degli habitat presenti”.