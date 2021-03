Tivoli – Aumento dei nuovi contagi del 50% in due settimane

Coronavirus, sono 205 gli attualmente positivi nel territorio tiburtino. Il sindaco Proietti: “Aumento dei nuovi contagi del 50% in due settimane, occorre rispettare le norme anti Covid-19”

Gli attualmente positivi al virus Sars-Cov-2 nel territorio comunale di Tivoli sono 205. È quanto emerge dai dati ricevuti dalla direzione generale della Asl Roma 5 e ricontrollati e monitorati dall’ufficio informazione e stampa del Comune di Tivoli. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria è, a oggi, di 3.150 persone.

Per i dettagli sull’andamento del contagio con grafici e descrizione analitica, si rimanda alla sezione dedicata sul sito del Comune

«Oggi è il primo giorno del Lazio in zona rossa, la classificazione di rischio contagio da Covid-19 più alta, e tutti dobbiamo adeguarci alle nuove direttive e alle raccomandazioni che questa nuova condizione c’impone», commenta il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti. «Nuove restrizioni che non avremmo voluto e che renderanno meno facile la nostra vita quotidiana già limitata dal rischio contagio sempre presente da ormai un anno, ma è innegabile che è la conseguenza dei nostri comportamenti tenuti nelle settimane passate. A Tivoli, in particolare, i 15 giorni in zona rossa incominciano dopo che nelle ultime due settimane c’è stato un aumento dei nuovi contagi di circa il 50%: una curva di tendenza che non poteva continuare. La speranza dell’amministrazione tiburtina, e di tutti noi, è che queste restrizioni – che arrivano dopo un anno di grande cambiamento nella nostra vita quotidiana – possano servire per abbassare la crescita della curva dei contagi, e soprattutto per farci comprendere ancor più di prima, che ciò che accade nel contesto dell’emergenza sanitaria dipende anche dai nostri comportamenti. Nei passati weekend», ricorda il sindaco, «abbiamo dovuto adottare provvedimenti restrittivi in conseguenza degli assembramenti che si sono verificati in alcuni luoghi del territorio comunale – soprattutto nel centro di Tivoli, a Villa Adriana e a Tivoli Terme – costringendoci a emanare ordinanze tese a disincentivare i raggruppamenti tra persone. Soprattutto i giovani devono essere consapevoli che rispetto all’inizio della pandemia l’età media dei nuovi contagiati è scesa di molto e nell’ultimo mese le fasce di età colpite da un incremento notevole dell’indice di contagio sono quelle tra i 6 e 10, gli 11 e i 15 e tra i 16 e i 20 anni. A loro mi rivolgo: ragazze e ragazzi fate molta attenzione ai vostri comportamenti! Siamo in lockdown, le scuole sono chiuse, così come molte attività economiche e sociali, siate coscienti del fatto che questa situazione è il risultato anche del comportamento avuto in precedenza. Dobbiamo – noi tutti e non soltanto i giovani – avere la consapevolezza della necessità di rispettare le indicazioni che ci vengono date dalla comunità scientifica e dal Governo, per tutelare noi stessi e gli altri». «Speriamo», è l’auspicio del sindaco, «anche che con l’ampliarsi della fascia di popolazione già sottoposta a vaccino e di quella che lo sarà nelle prossime settimane, si riesca a riacquistare fiducia per i mesi che verranno; ma se così non sarà, se nel frattempo non saremo ligi e attenti a indossare la mascherina e a stare distanziati, la situazione si aggraverà sempre di più, con conseguenze per la nostra salute, per la socialità, per le attività scolastiche ed economiche».