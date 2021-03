Villa Adriana fra storia e natura

Ieri, si è celebrata la Giornata del Paesaggio (istituita nel 2016 dal Ministero della Cultura) e l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este- VILLAE ha lanciato un’iniziativa, per far conoscere il piano straordinario di censimento delle specie arboree. Le VILLAE possiedono un patrimonio arboreo di grande importanza, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo e, visti il Decreto Ministeriale n. 30125/09 del Mipaaf che recepisce il Regolamento CE n.73/2009, per il “mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” e la legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, l’Istituto ha iniziato a individuare l’albero quale elemento caratterizzante del paesaggio da tutelare e per il suo forte valore identitario che ricopre nell’ager tiburtinus. Le piante raggiungono la cifra di circa undicimila esemplari, tra queste le specie più diffuse risultano l’olivo (olea europea) e il cipresso (cupressus). Le alberature delle VILLAE rappresentano per il comprensorio di Tivoli un aspetto del verde cittadino molto importante per i suoi benefici estetico-paesaggistici che ambientali e microclimatici, tanto da costituire una parte rilevante del numero totale di tutti gli alberi sul territorio. L’attività di gestione delle alberature è supportata da un database, che consente una migliore organizzazione delle informazioni raccolte a disposizione facilitando il reperimento delle notizie.