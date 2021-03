Arresto Tosini, Barbet: “dalle parole degli inquirenti un quadro regionale preoccupante, sia fatta chiarezza al più presto”

“Apprendo dalle notizie di oggi dell’arresto della Dirigente Regionale Flaminia Tosini per vicende legate alla gestione ed autorizzazione di impianti di conferimento e smaltimento rifiuti, tema particolarmente sensibile nel nostro territorio. Da Sindaco di una città con ingenti presenze di impianti di trattamento rifiuti, non posso che essere decisamente preoccupato a leggere nell’ordinanza di arresto eseguita dai Carabinieri “che il ciclo integrato dei rifiuti urbani della Regione Lazio è illecitamente monitorato e governato”, e per questo chiederò chiarezza e garanzie per tutti i cittadini di Guidonia Montecelio”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.