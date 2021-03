I fedeli ricordano Monsignor Panattoni, ma spunta un commento critico   

I fedeli di Villa Adriana hanno ricordato, a venticinque anni dalla morte, Monsignor Agostino Panattoni. Non tutti, però,

si sono dimostrati concordi con l’iniziativa. Domenica nella chiesa del Santissimo Salvatore una messa ha celebrato l’opera del sacerdote attivo sul territorio a partire dagli anni Settanta, mentre un sito di informazione locale legato al mondo della beneficenza, del volontariato e della fede ha lasciato su Facebook un post. “Io – si legge – non ho un bel ricorso di questo sacerdote. Ma pregherò per la sua anima”. Un’altra persona tra le tante ha scritto “Una persona fantastica”. Un terzo commento sul noto social riporta “Grande persona. Ho fondato con lui le basi per la nascita dei donatori di sangue di Villa Adriana”. Questa ricorrenza è comunque segnata dal messaggio legato a quel primo post, indirizzato verso il sacerdote scomparso.