Incontri d’arte online: video documenti dedicati agli artisti della collezione Würth

Tra le diverse iniziative culturali che l’Art Forum Würth Capena propone al pubblico, ricordiamo i video documenti d’arte, veri e propri approfondimenti e videointerviste ad artisti della Collezione Würth le cui opere, in diversi casi, sono state ospitate all’Art Forum Würth Capena, in mostre personali o collettive. Una opportunità inedita per conoscere queste personalità internazionali dell’arte, i loro progetti passati e futuri ed ascoltare il loro iter artistico, il loro rapporto con la Collezione Würth e le loro esperienze all’Art Forum Würth Capena. Da Markus Redl a Thomas Lange e José de Guimarães – il 17 marzo 2021 sui canali social dell’Art Forum sarà possibile vedere l’ultimo video documento fotografo britannico Nicholas Sinclair.

Nicholas Sinclair (nato nel 1954) è un fotografo di fama internazionale, specializzato in ritratti e paesaggi. Il suo lavoro è stato pubblicato in numerosi libri, le sue opere sono esposte nelle collezioni permanenti della National Portrait Gallery di Londra e del Victoria and Albert Museum di Londra. Il suo lavoro è stato pubblicato sul British Journal of Photography e nel 2003 è stato nominato Hasselblad Master.

Tra i suoi ritratti fotografici, troviamo volti di artisti rinomati come Anthony Caro, Richard Hamilton e Martin Maloney, le cui foto sono esposte all’Art Forum con l’attuale mostra “Art Faces. Ritratti d’artista nella Collezione Würth”.

Tutti i video documenti d’arte sono pubblicati sui canali social Instagram e Facebook dell’Art Forum Würth Capena.

Instagram: artforumwurthcapena

Facebook: Art Forum Würth Capena