Mentana, pulizia della fontana in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa

L’associazione Arca ha riqualificato la fontana scolpita da Gianni Musy

Nella mattinata di domenica 14 marzo, l’associazione “Arca” ha provveduto alla pulizia della fontana nella piazza Carlo Alberto dalla Chiesa di Mentana.

Arca è una associazione già da anni attiva sul territorio di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana, con azioni di pulizia, laboratori per i bambini e banco del riuso ogni seconda domenica del mese, come ci spiega anche Veronica Evangelisti, 37enne vicepresidente dell’associazione:

“Lavoriamo da molto su questo territorio, ma devo dire che Mentana ci ha accolto veramente a braccia aperte. Il primo pensiero che ha scaturito poi la volontà di ripulire la fontana è stata quella di pensare allo scultore che ha creato questa fontana, Gianni Musy, e che vedendola in questo stato sicuramente gli sarebbe pianto il cuore.” Lo stesso Gianni Musy che ha doppiato Albus Silente nella saga di Harry Potter e l’Imperatore Marco Aurelio nel film “L’Imperatore”.

“Nei mesi dopo la scomparsa del doppiatore – continua la vicepresidente – sono scomparse anche due statue che adornavano i lati della fontana, per noi è un gesto vile, che strappa al ricordo voluto lasciare dall’artista un pezzo della sua anima.

Proprio per questo noi ci siamo trovate qui oggi, insieme al Presidente Annalisa Cipriano e alle consigliere e tesoriere Veronica Vernillo e Stefania Delini, per dare l’impulso a tutti i cittadini per praticare la cittadinanza attiva, e rendere i luoghi dove abitiamo posti migliori.”

Foto: Mario Gautieri