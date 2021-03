Via Fani, sono passati 43 anni dalla strage

ROMA 16 MARZO 1978 nell'agguato sequestro rapimento di Aldo Moro strage di Via Mario Fani furono uccisi gli agenti di scorta Domenico Ricci Giulio Rivera Francesco Zizzi Raffaele Iozzino Oreste Leonardi.

Il primo a cadere il sedici marzo del 1978 sotto i colpi dei terroristi è stato il Maresciallo Oreste Leonardi, capo della scorta dell’Onorevole Aldo Moro. Non è stato certo un caso perché il carabiniere era il più esperto e anche il più temuto. L’agguato di via Fani è stato un sanguinoso attacco terroristico compiuto dalle Brigate Rosse il mattino del 16 marzo per uccidere i componenti della scorta di Aldo Moro.

Oreste Leonardi

Domenico Ricci

Giulio Rivera

Raffaele Iozzino

Francesco Zizzi

Nel primo comunicato sono stati definiti “Corpi Speciali” erano carabinieri e poliziotti, erano uomini con famiglia, figli, genitori e fratelli.

Il loro era certamente un lavoro difficile e pericoloso, che hanno pagato con un prezzo altissimo. Sono loro i figli del Popolo uccisi “in nome del popolo”, da assassini che di popolare non avevano nulla.

Onore a loro. Da quel momento il nostro non è stato più lo stesso Paese e quel drammatico giorno è ancora avvolto in una serie infinita di misteri ad iniziare dalle “foto mancanti” (il carrozziere Gherardo Nucci, scatta una serie di fotografie immediatamente dopo lo scontro a fuoco. Il rullino con queste foto viene consegnato e successivamente scompare). L’altro “giallo” è legato alla borsa sparita dell’Onorevole Aldo Moro, quella con documenti di grande importanza, forse legati allo scandalo Lockheed (la Lockheed Corporation ha ammesso di aver pagato tangenti a politici e militari di alcuni stati per vendere i propri aerei militari). Segreti e silenzi continuano a ruotare dal quel triste giorno.