Travaglini risponde alle domande live

Si può andare a fare la spesa all’Arca di Capena o a Murlupo?

“In questo caso se c’è il principio di economcità – dice il sindaco – e quindi il prodotto non riusciamo a trovarlo nel nostro paese a dei prezzi inferiori, possiamo farlo, perchè anche l’economicità fa parte dello stato di necessità. Basta autocertificarsi per recarsi in altro comune per poter comprare a prezzi ridotti”