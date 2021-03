Contributi dopo il terremoto di Amatrice, denunciate 133 persone

La Guardia di Finanza di Rieti nei giorni scorsi ha proceduto al deposito di ulteriori “Comunicazioni di notizie di reato” per i delitti previsti e puniti dagli artt. 495 – 640 bis e 48 -479 codice penale, nei confronti di 133 soggetti che, al fine dell’indebito ottenimento di contributi e/o di strutture abitative emergenziali, hanno dichiarato falsamente di dimorare stabilmente nei comuni di Accumoli e Amatrice in epoca precedente al sisma 2016.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti, in ottemperanza al Protocollo d’intesa siglato tra il Comando Generale del Corpo ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici connessi alle misure di sostegno concesse alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che avevano investito l’Italia Centrale nel periodo agosto 2016 – gennaio 2017, hanno svolto indagini di polizia giudiziaria finalizzate ad accertare eventuali condotte illegali commesse dai soggetti che avevano beneficiato delle misure di sostegno spettanti alle popolazioni colpite dagli eventi tellurici occorsi nelle zone del centro Italia.

A seguito di specifiche deleghe rilasciate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e di autonomi spunti investigativi, venivano effettuati accertamenti, anche in sinergia con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, tesi a verificare il possesso, da parte dei soggetti beneficiari, dei requisiti necessari per la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) e/o dell’ottenimento delle strutture abitative emergenziali (S.A.E.). Comando Provinciale Guardia di Finanza Rieti 02100 Rieti, Via delle Fiamme Gialle 1 Tel  07461746111 74100 Taranto, Via Roma, 22 Tel  0994752513 2 Al termine delle meticolose e articolate attività investigative, espletate attraverso l’analisi di copiosa documentazione e l’acquisizione di informazioni d’interesse presso gli Enti Locali di competenza, sono state, allo stato, esaminate complessivamente nr. 173 posizioni, di cui ben 133 risultate irregolari. I soggetti interessati infatti, avrebbero presentato ai Comuni di Amatrice e di Accumoli la domanda di Contributo per l’Autonoma Sistemazione e/o la domanda di Struttura Abitativa Emergenziale dichiarando falsamente di avere avuto – prima che avvenissero gli eventi sismici – la propria “abitazione principale, abituale e continuativa”, poi divenuta inagibile, nei Comuni terremotati, inducendo le competenti Amministrazioni comunali in errore sul possesso dei requisiti per accedere ai benefici. In tal modo hanno ottenuto l’indebita corresponsione di C.A.S. per circa € 500.000,00 nonché l’illecita assegnazione di numero 97 S.A.E. per un danno erariale stimato in complessivi € 5.482.500,00. L’efficacia dell’azione di polizia giudiziaria svolta si è già tradotta, in chiave preventiva, nel recupero di ingenti somme elargite dai Comuni interessati a numerosi soggetti che, avuta contezza degli accertamenti in corso da parte dei Finanzieri, hanno proceduto alla “spontanea” restituzione dei contributi intascati.

Tale condotta fornisce un chiaro segnale -da parte delle persone interessatedell’acquisita consapevolezza circa la corretta ratio della normativa in argomento, tesa ad indennizzare esclusivamente i cittadini che, all’epoca dell’evento sismico, abitavano continuativamente nelle case poi dichiarate inagibili e non anche chi, in esse, aveva una mera residenza formale. Di tali “ravvedimenti” è stata interessata la competente Autorità Giudiziaria per una completa valutazione delle singole posizioni, proprio in ragione del corretto comportamento che, si auspica, possa essere adottato anche da altri beneficiari indagati. L’operazione delle Fiamme Gialle reatine si inquadra nel più ampio quadro della costante attività posta in essere dalla Guardia di Finanza, volta alla tutela della spesa pubblica e, in particolare, del Bilancio degli Enti locali e statali.