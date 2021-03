Giornata in memoria delle vittime del Coronavirus, bandiere a mezz’asta nei comuni

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani perché domani, 18 marzo 2021, prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, partecipino con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

“Un ricordo dovuto – commenta Riccardo Varone, Presidente di Anci Lazio – a tutte quelle persone che abbiamo perso in questo anno di pandemia, a tutte quelle famiglie che hanno perso i propri cari. Lutti pesantissimi che formano una ferita profonda, un solco nelle nostre esistenze e in quelle delle generazioni a venire.

Questa giornata sarà un modo per non dimenticare anche tutti quei medici che hanno dato la vita per gli altri, per tutti quelli che hanno lavorato per alleviare il dolore altrui, per tutti quelli che abbiamo perduto senza aver neanche potuto salutare.

Invito tutti i sindaci del Lazio ad abbassare le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e a rispettare un minuto di silenzio alle ore 11“.