Guidonia – Aumento contagi. Barbet chiude parchi e aree verdi

L’ordinanza comunale

“A seguito dell’aumento dei contagi da Covid 19 negli ultimi giorni a Guidonia Montecelio, poco fa ho firmato l’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi e le aree verdi cittadine fino a quando la nostra Regione sarà in zona rossa. Sempre all’interno dello stesso provvedimento l’attività motoria all’aperto è permessa in forma singola ed e a non più di 300 metri dalla propria abitazione. Così come un anno fa, si tratta di misure nuovamente necessarie, allo stato attuale siamo in zona rossa e, quindi, bisogna assolutamente evitare che la situazione diventi ancora più grave”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

L’ordinanza è scaricabile qui