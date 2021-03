Guidonia – Firmato il protocollo d’intesa tra comune e cna per uno sportello caf sul territorio

Al via il protocollo d’intesa tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) per l’istituzione di uno sportello Caf a sostegno delle imprese e delle attività del territorio. Presente all’incontro anche il dottor Andrea Fusco, Responsabile Regionale dei Centri per l’Impiego del Lazio.

“Avviamo con piacere una collaborazione nell’ottica di un’Amministrazione vicina alle imprese soprattutto in un periodo difficile come questo- dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore al Commercio Armando Caponegro-e che promuove servizi rivolti a disoccupati, aspiranti imprenditori e lavoratori, rafforzando in tal modo le relazioni tra gli attori socio-economici. Si tratta in sostanza di un servizio gratuito che sarà uno strumento attivo e di supporto a quanti avranno bisogno di una consulenza professionale e di qualità”.

“La CNA di Roma è lieta di stringere una collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio per favorire lo sviluppo economico del territorio ed essere come sempre al fianco delle imprese”- conclude così Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma.