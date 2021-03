In Regione Lazio al via ciclo incontri su fondi strutturali europei

Il ciclo di incontri

Parte venerdì 19 marzo il ciclo di tre incontri tra partenariato socioeconomico e istituzionale ‘Le idee di tutti la Regione del futuro’ dedicati al Tavolo di Partenariato sui fondi strutturali europei. Gli appuntamenti danno seguito alla prima fase del partenariato unitario che si sono svolti in tutte le province della regione ‘Le idee di tutti, il Lazio del futuro’, in cui sono state condivise le proposte e sono state raccolte le istanze di cittadini, stakeholders e territorio.

Gli appuntamenti sono tematici e divisi per i tre fondi di finanziamento europei: il primo il 19 marzo dedicato al Fondo Sociale Europeo (FSE), il secondo il 26 marzo sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e infine il terzo il 9 aprile in cui si parlerà del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Di seguito la scaletta degli incontri che saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio:

tavolo del partenariato FSE (19 marzo)

tavolo del partenariato FEASR (26 marzo)

tavolo del partenariato FESR (9 aprile)