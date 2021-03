Morlupo – Femmina di cinghiale partorisce in condominio  

La curiosità

A volte il legame con gli animali è davvero molto stretto a tal punto che una mamma cinghiale costruisce un “nido” fatto di sterpi, foglie secche e pezzi di plastica. L’obiettivo è realizzare un luogo adatto per partorire. E’ accaduto in un cortile, all’interno di un condominio di Morlupo, dove i residenti sono rimasti alquanto sorpresi per la presenza della “nuova famiglia”. Per una questione di sicurezza sono prontamente intervenuti i carabinieri forestali, i militari dell’Arma della stazione di Castelnuovo di Porto, i vigili urbani di Morlupo e anche il naturalista Andrea Lunerti. L’obiettivo è duplice: consentire all’animale di allattare i piccoli (sono ben cinque) evitando incidenti fra la “nuova famiglia” ed i cittadini. Sono state, inoltre, tolte le auto parcheggiate e il cortile resterà chiuso per motivi di sicurezza per almeno cinque giorni.