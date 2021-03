Tivoli, Parte il primo corso per aspiranti guardie zoofile

L’organizzazione di volontariato a tutela ambientale e prevenzione e repressione maltrattamento animali “Accademia Kronos” Valle dell’Aniene con sede a Tivoli, in collaborazione con la sezione territoriale di Roma Eur, avvierà nel giorno del 27 marzo 2021 il primo corso per aspiranti guardie zoofile.

Il corso sarà coordinato da docenti Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri , da Carabinieri Forestali, da Funzionari e veterinari ASL/RM, Dirigenti medici veterinari da Legali di Accademia Kronos, e da educatori cinofili certificati ENCI e verterà in special modo sulla prevenzione e l’informazione ambientale, al rispetto delle norme che abbracciano l’intero mondo della flora e della fauna e che opererà, come si legge nel comunicato diramato sui social, nei seguenti settori di intervento:

– Anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;

-Tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;

-Controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore;

-Prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali;

-Vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marine;

-Vigilanza venatoria;

-Tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore;

-Controllo nei mattatoi circa i modi di abbattimento ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti;

-Controlli presso gli Istituti scientifici e farmaceutici, contro la vivisezione ed il maltrattamento degli animali; la sorveglianza si estende ai luoghi di custodia e tende ad impedire il commercio illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla legge Washington;

-Servizi di Protezione Civile.

“La nostra finalità – Spiega Antonello Livi, 39enne presidente dell’Associazione Kronos- è quella di creare delle “sentinelle”, ovvero un nucleo di guardie zoofile che si occuperanno di tutte le problematiche degli animali da compagnia e non, come ad esempio il problema delle colonie feline nella città di Tivoli, o i numerosi cani che si trovano nella zona delle cave.

Sarebbe bello – Continua Livi – far capire che il nosto territorio ha bisogno di un gruppo che miri alla tutela degli animali nei territori del nord-est”.

Il corso è rivolto a tutti i candidati che dovranno essere in possesso almeno della licenza media inferiore, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti.

Il corso avrá una durata complessiva di circa 40 ore, suddivise secondo un programma didattico che prevederà insegnamenti di diritto e procedura penale e amministrativa, nonché lezioni inerenti il maltrattamento e il benessere animale.

Le lezioni si svolgeranno su piattaforma online tutti i Venerdì pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 20:30 a partire da sabato 27 Marzo 2021 fino al 5 Giugno 2021, mentre l’esame si svolgerà nel mese di Giugno 2021.

A fine corso si assegnerà, a chi supererà l’esame finale, l’attestato di Guardia Zoofila e si provvederà a richiedere il Decreto Prefettizio rilasciato dopo giuramento dalla Prefettura di Roma.

Il titolo prefettizio da funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art:189/04.

Il costo di iscrizione al Corso, che rimarrano aperte fino al 20 marzo 2021 è di 60 Euro suddivisi in:

(30 euro iscrizione Marzo – 30 euro Maggio)