VOLLEY – Danima Spes Mentana infermabile! Cade anche la Polisportiva Talete

Le ragazze di mister Morini iniziano il match nel peggiore dei modi: il primo set è senza storia e tutto a favore delle capitoline, che si impongono 25-15. Bisogna ritrovare la concentrazione: nel secondo set si gioca punto su punto ma alla fine la spunta la squadra in maglia nero verde 25-23. La situazione adesso è ribaltata: il vento spinge tutto in direzione Mentana, nel terzo incrocio infatti non c’è storia: finisce 25-17. Nel quarto set entrambe le squadre entrano in campo determinate a dare tutto: le ospiti vogliono i tre punti, il Talete vuole rimanere in gara e rimandare tutto al tie-break. Si gioca ogni punto al massimo delle possibilità, anche se ogni tanto la tensione fa sì che venga commesso qualche errore di troppo; si arriva fino al 23-23. Nessuna squadra vuole darla vinta all’altra, alla fine il Mentana deve capitolare al 66esimo scambio del set: finisce 34-32. Nonostante la bruciante sconfitta subita al quarto set, la compagine ospite non si scompone e riesce ad arrivare meno stanca al tie-break, l’ultimo set scivola via 15-8 con il Mentana che mantiene il primato in campionato con un punto di vantaggio sul Talete.

Adesso testa al girone di ritorno, dove sarà importante mantenere lo stesso ritmo dell’andata, ma di questo passo la stagione rischia di diventare storica.