A Montelibretti la “festa dei sapori”  

Protagonisti delle manifestazioni programmate per il 2021 a Montelibretti sono gli straordinari prodotti locali: pane, olio e vini. Purtroppo, la pandemia ha costretto gli organizzatori a non poter preparare un calendario ricco di eventi e, quindi, il programma dettagliato verrà fornito a ridosso di ogni singolo evento. L’occasione è certamente propizia per permettere ai visitatori di passeggiare anche nel centro storico e di gustare le tante bontà locali.

Ecco gli eventi in programma:

“Sapori di…Vini!”

La manifestazione si svolgerà a Montelibretti centro storico, il 23-24 e 25 luglio 2021

“Pane, olio e…” (XVII edizione)

Una mostra mercato sull’olio e i prodotti tipici della Sabina. Presso Piazza della Repubblica, in Corso Umberto, il 14 e 21 novembre 2021.