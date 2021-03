Centri di raccolta Ama, c’è anche Corcolle

Sono state indicate nuove aree per i centri di raccolta dei rifiuti a Roma: Da Torraccia a Palmarola, passando per Corcolle e Settebagni sono venti quelle indicate dall’Amministrazione capitolina e considerate idonee, dal punto di vista urbanistico e raccolti i pareri dei municipi, per ospitare i centri servizi Ama. Sono due le aree idonee individuate dal Comune in Municipio III: in via di Settebagni nell’omonimo quartiere e in via Tor San Giovanni alla Cesarina.

Cinque quelle in IV Municipio: a Casal Monastero in via di Sant’Alessandro, a Torraccia in via Aldisio Salvatore-via Cappi, a Settecamini/Casal Bianco in via Capalto, allo SDO/Serretta e SDO/Tedeschi. In V centro servizi Ama a Severini in via Collatina.

Ci sono, poi, Passo Lombardo in via dei Palosci, Tor Bella Monaca e Corcolle (via Ripatransone-Via Petriolo) in VI Municipio. Romanina – via Biagio Petrocelli (VII Municipio).

In X Municipio Panerai (via Ruggero Panerai) e Wolf Ferrari (via E. Wolf Ferrari).

In XI Spallette (via Arzana);

in XII potenziali centri servizi Ama a Massimina (in via Bartolomeo Chesi) e Casal Selce Nord (via Rosario Assunto).

In XIV Casalotti (via Forno Saraceno), Palmarola (via Araldi – via Calò) e Torresina, a piazza Gino Pallotta.