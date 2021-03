La prima amante del cardinale

Bellissima, capelli biondi, volto delicato, pelle chiara, formosa, intelligente, orgogliosa e colta. Tutte queste qualità appartengono all’amante, non troppo segreta, del Cardinale Ippolito d’Este: Madame Anne de Pisseleu. La sua sfavillante “carriera” inizia quando l’uomo più potente di Francia, Francesco I, decide di legittimare la sua posizione trovandole un marito: Juan de Brosse, un nobile caduto in disgrazia riabilitato dal re come Duca d’Etampes. La donna è, ovviamente, l’amante prediletta del sovrano francese. Madame Anne de Pisseleu riesce a dividersi abilmente fra Francesco I e il Cardinale Ippolito d’Este, che brama di diventare pontefice. Se la scalata al potere della potente donna nata a Fontaine-Lavaganne, comune francese che oggi ospita poco più di quattrocento abitanti, è priva di ostacoli la permeanza ha una storia differente. Scomparso Francesco I, gli intrighi di palazzo non le consentono di restare all’interno delle stanze del potere e le conseguenze per una donna del suo rango sono veramente umilianti. Madame Anne de Pisseleu, è costretta a restituire tutti i gioielli e pure il ducato. L’ascesa al soglio di Pietro per il Cardinale Ippolito d’Este non si concretizza e la sua amante trascorre gli ultimi giorni lontana da agi, sfarzo e potere.