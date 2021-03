Niente “Campionato d’Europa di completo” per Montelibretti

Purtroppo, non può generare delusione il comunicato della Fei che ha assegnato il Campionato d’Europa di completo 2021 ad Avenches (Svizzera) e non all’Italia (Montelibretti). La competizione è in programma dal 23 al 26 settembre. La candidatura italiana era quella del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, mentre l’Olanda si era proposta con Boekelo. Comunque, la Fei ha definito tutte e tre le candidature molto valide. Il nostro Paese è destinato ad ospitare il Campionato del Mondo ai Pratoni del Vivaro, sono un altopiano dei Colli Albani, nel 2022. Molto probabilmente, la Fei ha deciso di premiare anche la capacità organizzativa degli svizzeri dato che la Penisola sarà il teatro della più importante manifestazione del globo.