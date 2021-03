Castelnuovo di Porto – Consiglio Comunale

1. “INSEDIAMENTO LOGISTICO ROMA NORD” – Richiesta di Permesso di Costruire in deroga art 14 DPR 380 per la costruzione di un magazzino logistico con annessa palazzina uffici e servizi. Dichiarazione di interesse pubblico

2. Opere edilizie abusivamente realizzate in loc. Monte Tufello Parker Immobiliare spa Fabbricati distinti al Catasto al f. 29, p.lle 39-51-52-53- 54 e relativi subalterni Applicazione art. 31, c. 5, d.P.R. 380/2001

3. Fabbricati distinti al Catasto al f. 29, p.lle 39-51-52-53-54 e relativi subalterni Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di un contratto in comodato prioritario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 co. 3 bis del D.lgs. 159/2011, cosiddetto “Codice antimafia” finalizzato alla concessione della detenzione degli immobili, con la facoltà d’uso, ai sensi ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del D.lgs n. 159/2011