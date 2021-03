Il Presidente Mattarella telefona al parroco di Monterotondo

Don Gigi Guerini, è l’autore del libro testimonianza “Alzati e cammina – Diario di viaggio nella prova del Covid”

Sarà certamente rimasto sorpreso don Gigi Guerini (parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone) dopo aver ascoltato al telefono la voce del Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha contattato il sacerdote per complimentarsi per il libro testimonianza “Alzati e cammina – Diario di viaggio nella prova del Covid”, edito da “La Voce del Popolo” (Opera diocesana San Francesco di Sales), volume che il sacerdote ha realizzato dopo la brutta esperienza vissuta lo scorso anno quando ha contratto il Covid. “Il presidente Mattarella –ha ricordato don Gigi Guerini– ha letto il libro e mi ha fatto i complimenti per il messaggio di speranza che traspare fra le righe, soprattutto se pensiamo alle tante persone che ancora oggi stanno lottando per la vita. Mattarella mi ha chiesto se fossi rientrato in parrocchia. Questo è segno di una sua forte attenzione per questa dimensione. Purtroppo ho dovuto rispondergli che è un anno che sono in cura, e lui mi ha augurato di riprendere le forze il più presto possibile. Io poi l’ho ringraziato per tutto quanto sta facendo per gli italiani in questo difficile periodo, per tutti i messaggi di vicinanza”.