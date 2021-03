Sasso dal cavalcavia contro un bus sulla Tiburtina

La prima vittima di questo drammatico fenomeno, nel 1986, è stata una bambina di soli due mesi e mezzo

I lanci di pietre contro i mezzi sono iniziati, nel nostro Paese, nel lontano 1986. Purtroppo, questo drammatico fenomeno non si è arrestato e rammentiamo che nel primo tragico episodio una bambina di soli due mesi e mezzo ha perso la vita. L’ultimo lancio è avvenuto verso un bus dell’Atac ed ha provocato il ferimento del conducente. La vicenda si è consumata in via Tiburtina 163, in zona Tivoli, alle 02.30 circa. Il sasso, colpendo il parabrezza lo ha incrinato e alcune schegge hanno ferito lievemente l’autista. L’uomo ha rifiutato le cure del 118. Sul posto è giunta la polizia del Commissariato di Tivoli, attualmente impegnata nelle indagini.