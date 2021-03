Castelnuovo di Porto – Kit mascherine per pendolari

La farmacia comunale, volendo incentivare l’uso dei DPI al fine di contribuire alla diminuzione dei contagi, mette a disposizione un kit di mascherine ai lavoratori pendolari, residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto.

Tutti i lavoratori pendolari potranno ritirare il kit mascherine recandosi in Farmacia Comunale, Via Tiberina 2/D, muniti di carta d’identità e l’abbonamento di cui sono in possesso: sia esso abbonamento mensile, semestrale o annuale di metro, bus o treno. Per maggiori informazioni contattare la farmacia comunale 0690380616