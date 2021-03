Monterotondo – Sospensione idrica programmata

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica volti a migliorare il servizio idrico offerto alla cittadinanza, con l’inserimento di nuovi organi di manovra, si renderà

necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del vostro territorio. Di conseguenza, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del giorno 25 marzo 2021, si potranno verificare mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nella zona di Monterotondo Scalo ed in particolare dal Km 22 al Km 26 di Via Salaria e vie traverse.

Potranno essere interessate dalla sospensione del flusso idrico anche vie limitrofe a quelle citate.