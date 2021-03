Punto vaccinale a Guidonia: il sindaco scrive a regione lazio ed asl

“Oggi ho inviato una lettera al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, all’Assessore alla Sanita Alessio D’Amato ed al Direttore Generale dell’Asl Roma 5 Giorgio Santonocito per richiedere l’attivazione di un centro vaccinale sul territorio di Guidonia Montecelio. Si tratta di un’esigenza, non più procastinabile, così come evidenziato nell’ultima Commissione Consiliare Sicurezza. Visto anche l’aumento dei casi da Covid 19 in questi ultimi giorni, l’urgenza di vaccinare in maniera rapida i cittadini di un territorio vasto come il nostro è essenziale”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“L’attivazione di punti di somministrazione del vaccino anti-Covid a Guidonia Montecelio, agevolerebbe molto la vita di nostri concittadini, soprattutto i più anziani, nel raggiungimento del luogo dove effettuare la vaccinazione. La nostra Amministrazione ha già indicato all’Asl Roma 5 alcune strutture pubbliche che potremmo fornire ad uso gratuito per questo scopo. Nella lettera, inoltre, ho evidenziato l’importanza di vaccinare i volontari delle associazioni socio-sanitarie, impegnati ormai da un anno nel fronteggiare in prima linea la pandemia da Covid-19”- conclude il Primo Cittadino.