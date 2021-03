A Castelnuovo di Porto nasce il nuovo teatro

Nonostante le note difficoltà del settore, l’Amministrazione di Castelnuovo di Porto guarda con fiducia al futuro dato che dall’area logistica nascerà un teatro. Il Comune, ha approvato recentemente il progetto per realizzare nella zona dell’istituto comprensivo ex Garrone uno spazio attrezzato per spettacoli, rappresentazioni e concerti. La struttura sarà dotata di 80 posti, palco, camerini, impianto luci, sistema audio e servizi. Il progetto è esecutivo, dettagliato in tutti i particolari e si colloca in uno spazio attualmente abbandonato. Il nuovo teatro di Castelnuovo di Porto consentirà alle associazioni di andare in scena, alle scuole offrirà la possibilità di realizzare nuovi progetti per i ragazzi e tutti i cittadini potranno, infine, “utilizzare” la cultura senza dover obbligatoriamente andare nella Capitale.