Le “meraviglie” di Tivoli su Rai Tre con Fiamma Satta

I tesori di Tivoli e dei suoi dintorni: Villa d’Este, Villa Adriana e il Gigante dell’acqua di Ponte Lupo, sono i protagonisti di A spasso con te, la rubrica di Geo, il programma pomeridiano di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi (ore 16). Geo, ricordiamo, è un programma televisivo italiano di genere documentario, in onda dal 1984 su Rai 3. Gli argomenti trattati vanno dalla cultura al clima, dagli animali alle nuove tecnologie, dalla natura alla gastronomia fino all’attualità. Nella puntata odierna l’attore Urbano Barberini spingendo la sedia a rotelle della giornalista e scrittrice Fiamma Satta, si avventura fra le meraviglie tiburtine. In passato, gli accompagnatori di Fiamma Satta sono stati Vittorio Sgarbi, Sergio Rubini, Paola Turci, Carlo Conti, Giampiero Mughini, Pino Strabioli, Sonia Bergamasco, Alberto Angela, Renzo Arbore, Nicola Pietrangeli, Sveva Sagramola, Francesco Rutelli e Peppino di Capri. Barberini, nella puntata si soffermerà sul suo legame artistico-teatrale con Franca Valeri, durato fino alla scomparsa della grande attrice, e della loro comune battaglia civile verso la minaccia di una discarica vicino a Villa Adriana. La passeggiata è stata realizzata in ottemperanza alle norme Covid al momento della registrazione. La regia è di Olivella Foresta.