MONTEROTONDO – Appartamento distrutto dalle fiamme in via Mazzini

Oggi pomeriggio poco prima delle ore 17 un appartamento ha preso fuoco a Monterotondo nei pressi di via Mazzini. La casa, situata al primo piano di una palazzina di due piani, è andata distrutta ma fortunatamente non risulta nessun ferito.

Stando a una prima ricostruzione le fiamme sono divampate nella camera da letto, probabilmente a causa di un corto circuito. La donna che abita nell’appartamento, una quarantenne affittuaria, è riuscita a fuggire in tempo e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate intorno alle ore 18 e il suo appartamento è andato praticamente distrutto. Non risulterebbero danni strutturali e così sia i professionisti di uno studio al piano inferiore che la famiglia al piano superiore sono potuti rientrare nell’edificio. La donna invece non è potuta tornare nel suo appartamento per ora.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti anche la Polizia Locale e i carabinieri di Monterotondo.