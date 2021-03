La segnaletica

Concluse le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Adige e Via Dino Pompili. Sono stati segnati lato destro degli stalli, lì dove le macchine parcheggiavano su linea continua laterale. È stata utilizzata anche qui la vernice bicomponente con polimeri e perline ad alta visibilità.