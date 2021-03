Vaccini Ue: domani la revisione del meccanismo di autorizzazione all’export

“La Commissione europea adotterà domani una revisione del meccanismo di autorizzazione e trasparenza sull’export” dei vaccini. Lo ha annunciato il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, che tuttavia non ha aggiunto dettagli sull’iniziativa.

La revisione del meccanismo Ue per la trasparenza e l’autorizzazione all’export dei vaccini introdurrà i principi di reciprocità e di proporzionalità tra gli elementi da valutare per l’ok europeo all’export. Tra gli altri punti che dovranno essere presi in considerazione per dare la luce verde alle esportazioni, anche la situazione di avanzamento delle immunizzazioni nel Paese di destinazione delle dosi, e se la casa farmaceutica stia rispettando i contratti stipulati con l’Ue.