VOLLEY – Mentana ancora vittoriosa, col Don Orione si soffre solo un set (3-1)

Il Danima Spes Mentana continua a vincere, mettendo in fila il sesto successo consecutivo su 6 match disputati. La capolista non sbaglia all’interno del proprio fortino, soffrendo solamente il primo set: le ragazze di mister Zichella infatti, nonostante l’iniziale vantaggio, si vedono sfuggire la vittoria del set a pochi punti dalla fine. Il Don Orione si aggiudica infatti il primo confronto per 23-25. Al rientro in campo, le neroverdi riescono ad imporre il loro gioco ed il loro ritmo; il Don Orione ci prova, ma non c’è niente da fare: il secondo set termina 25-22. Nei successivi due confronti non c’è storia: entrambi finiscono a favore delle padrone di casa, prima 25-10, poi 25-18. Il Mentana si aggiudica così l’incontro per 3-1.