Ancpi – Consuntivo 2020 per i piccoli e medi Comuni Proroga

La lettera Ancpi

“Gentile Ministro dell’Interno Dottoressa Luciana Lamorgese, in questi giorni tanti sono i colleghi Sindaci dei piccoli e medi comuni che ci sollecitano a chiederLe di valutare la possibilità di una proroga del termine per l’approvazione del conto consuntivo 2020 al 30 giugno dell’anno in corso.

Nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla continua diffusione del contagio Covid-19, figurano in prima linea i sindaci, la stragrande maggioranza dei quali di comuni di piccole e medie dimensioni che, nonostante le note difficoltà, stanno strenuamente fronteggiando nei propri territori l’avanzata del virus.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno un ulteriore lasso di tempo al fine di consentire loro di poter ottemperare all’attuazione degli adempimenti contabili previsti. Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.”