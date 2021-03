Fiano Romano – Consegnate 29 Borse di Studio alle studentesse e agli studenti meritevoli

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna delle Borse di Studio – anno scolastico 2019/2020. Premiati 29 studenti: 4 scuola secondaria di II grado con 100/100; 25 scuola secondaria di I grado con 10/10 di cui 7 con lode. L’importo a bilancio per gli studenti è stato, anche quest’anno, di circa € 5.500,00. La pandemia in corso ha modificato la modalità con cui si è svolta quest’anno la tradizionale cerimonia: dalla presenza in Aula Consiliare al collegamento online sul canale Twitch del Comune di Fiano Romano.

<<Lo schermo – ha dichiarato il Sindaco Ferilli – non è stato un limite, anzi ci ha dato modo di approfondire qualche argomento e di conoscerli tutti un po’ meglio chiedendo di progetti futuri e delle scelte in corso; abbiamo parlato dello studio ma anche delle limitazioni di questo momento, della sofferenza e anche del fatto che essere noi stessi, anche nei momenti più fragili, deve essere un valore e mai una debolezza. Stiamo attraversando un momento difficile che però ha dato a tutt* noi un segnale molto forte: che le risposte COLLETTIVE sono sempre più forti di quelle individuali>>.

Il Sindaco ha ringraziato i consiglieri Mattia Gianfelice, Simonetta Ciotti, Laura Api, Fabio D’Angelantonio, Francesco Montiroli che fanno parte della Commissione Scuola, Cultura, Politiche Giovanili e Sport, Laura Bianchi – Ufficio Scuola e Vincenzo Zisa, Responsabile del servizio socio-culturale. Negli ultimi 10 anni sono state assegnate circa 200 borse di studio e stanziati quasi € 65.000,00.