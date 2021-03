Dramma stamane, mercoledì 24 marzo, all’incrocio maledetto, quello tra via Augusto Bordin e via Maurizio Moris, a Guidonia Centro. Il bilancio è di un motociclista trasportato all’ospedale in eliambulanza.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, l’incidente è avvenuto verso le 9,20 e ha visto coinvolte una Citroen C4 e una moto Aprilia 650. Stando agli accertamenti effettuati dagli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, la moto proveniente da via Mario Di Trani, dopo aver superato il passaggio a livello sarebbe stata travolta dalla vettura che proveniva dal Centro cittadino e aveva l’obbligo di stop. Il conducente, un 36enne della zona, è stato sbalzato dalla sella ma le sue condizioni non sono considerate gravi: secondo le prime informazioni avrebbe riportato soltanto una frattura della caviglia.

Per questo motivo Citroen e Aprilia, almeno per il momento, non sono state sequestrate.