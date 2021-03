Guidonia – Barbet: “ringrazio i Consiglieri Regionali per aver presentato mozione Tmb”

La nota del Sindaco Michel Barbet

“Ringrazio i Consiglieri Regionali Valerio Novelli, Devid Porrello, Loreto Marcelli, Silvia Blasi e Gaia Pernarella del gruppo consiliare alla Regione Lazio del Movimento 5 Stelle per aver presentato una mozione che impegna la Giunta a sospendere e verificare gli atti autorizzativi della Dirigente Regionale Flaminia Tosini, compresi quelli relativi al Tmb nella nostra Città”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Si tratta di un atto che va nella direzione auspicata dalla nostra Amministrazione- prosegue il Primo Cittadino- in seguito, infatti, all’arresto della dottoressa Tosini avevo scritto al Presidente Nicola Zingaretti ed all’Assessore alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi per chiedere il ritiro delle autorizzazioni in merito. Un primo passo necessario, quindi, che ci vede vicini nella battaglia per non permettere l’apertura dell’impianto”.