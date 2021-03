Guidonia – La città diventa set cinematografico

La novità

Per tre anni la ex cava di Collelargo lungo la via Romana diventerà la location dove verranno girate due stagioni della fortunata serie televisiva Romulus sulle origini dell’antica Roma nel VIII secolo A.C.

Guidonia Montecelio beneficerà anche di altri vantaggi, a partire dall’affitto di 30.000 € l’anno che la società di produzione Groenlandia verserà al Comune e che verranno destinate a fini sociali, alla possibilità di utilizzo delle scenografie che verranno montate per realizzare un parco a tema visitabile per le scuole, all’indotto che numerose persone, tra maestranze, attori e comparse porterà quotidianamente sul territorio.

Come evidenziato negli incontri con Groenlandia, l’intero set sarà realizzato con materiali eco compatibili nel pieno rispetto dell’ambiente producendo durante le riprese una quantità limitatissima di rifiuti che verranno smaltiti in maniera differenziata direttamente dalla produzione. Una grande attenzione è stata posta anche nel trovare soluzioni idonee con le attività che già venivano svolte nella ex cava da alcuni allevatori e associazioni, trovando spazi e soluzioni per tutti. – Conclude il sindaco Barbet –