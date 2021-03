Mentana capitale per un giorno del Cross Country

Si è svolta domenica 21 marzo la prima prova del Circuito XCO LAZIO CUP, gara di Cross Country riservata alle categorie Agonistiche ed Amatoriali che ha visto la grande partecipazione di atleti da ogni parte d’Italia.

Sono stati complessivamente 560 gli iscritti in rappresentanza di 130 Gruppi Sportivi, numeri da gara nazionale che hanno costretto gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con qualche giorno di anticipo, al fine di evitare che l’eccessiva numerosità degli atleti partecipanti e dei loro accompagnatori determinasse un potenziale rischio di assembramento rispetto al protocollo di sicurezza Covid.

Il palcoscenico, in questa soleggiata prima domenica di primavera, è stato quello della collaudata Riserva Naturale di Gattaceca, dove gli accessi, dei soli operatori tecnici, sono stati contingentati e verificati come impone il protocollo ad ogni varco di accesso. E’ stato un successo organizzativo per la ASD Mentana Ciclismo che con soddisfazione ha raccolto la sfida di organizzare il Campionato Regionale XCO 2021, impegno premiato anche con la partecipazione , tra gli altri, del Sindaco di Mentana Marco Benedetti , del Responsabile della Riserva Naturale Dott.Vincenzo Buonfiglio, del Presidente del Comitato Regionale Lazio FCI Maurizio Brilli, del C.T. della Nazionale Italiana di Ciclocross Fausto Scotti e del C.T. della Nazionale Italiana di Handbike Mario Valentini.

A ritmo incessante si sono susseguite le sei partenze in programma che hanno visto la partecipazione di diversi campioni italiani di specialità e del Campione del Mondo Marathon Leon Paez, sfortunato protagonista di una caduta che lo ha costretto al ritiro.

Questi i vincitori nelle singole categorie:

Agonisti

Esordienti M 1° anno Matteo Villa ( S.C. Triangolo Lariano)

Esordienti M 2 ° anno Ettore Fabbro ( Jam’s Bike team Buja)

Allievi M 1° anno Tommaso Bosio ( Cicli Fiorin Cycling Team)

Allievi M 2° anno Davide Donati ( Monticelli Bike)

Esordienti F 1° anno Valentina Bravi ( Pedale Fidentino Race Team )

Esordienti F 2° anno Elisa Ferri ( GS Olimpia Valdarnese)

Allievi F 1° anno Beatrice Temperoni ( Ciclistica Bordighera)

Allievi F 2° anno Valentina Corvi ( Melavì Tirano Bike)

Juniores M Carlo Cortesi ( Pol.va Quiliano Bike Marchisio)

Juniores F Margherita Beatrice Oggero ( Elba Bike)

U23 M Gabriele Torcianti ( Bici Adventure Team)

U23 F Nefelly Mangiaterra ( Super Bike Bravi Platforms Team)

Elite M Antonio Folcarelli ( Race Mountain Folcarelli)

Elite F Angela Campanari ( Super Bike Bravi Platforms Team)

Amatori

Sport Junior Marco Lancianesi ( Paco Team)

Elite Master Sport Valerio Piancatelli ( Team Bike Palombara Sabina)

M1 Roberto Rinna ( Piesse Cycling Team)

M2 Giovanni Gatti ( GM Bike)

M3 Mirco Balducci ( Tondi Sport)

M4 Riccardo Poggiali ( Biking Racing Team)

M5 Mariano Zoco ( Team Bike Palombara Sabina)

M6 Massimo Rizzo ( Termo La Spezia)

M7 Stefano Salvatori ( KTM Asd Scatenati)

M8 Luciano Quintarelli ( Team Bike Palombara Sabina)

MW Sabrina di Lorenzo ( Pro Bike Riding Team)

Portiamo a casa la maglia di campionessa regionale XCO 2021 cat Donna Élite con la nostra Elena Spadaccia