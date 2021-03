Monterotondo – In manette due pusher

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montelibretti che, a seguito dell’intervento per un incidente stradale tra un’auto ed un autocarro, sulla SP Pascolare, nel comune di Palombara Sabina, hanno notato che il conducente dell’autovettura – un romano di 23 anni con precedenti – era particolarmente preoccupato per la presenza dei Carabinieri. Quell’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno così deciso, di effettuare una perquisizione veicolare durante la quale hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi ed un involucro contenente cocaina del peso di 27 grammi. Il giovane è stato poi accompagnato dal “118” al pronto soccorso dell’Ospedale di Monterotondo, scortato dai Carabinieri. Dopo le dimissioni, il 23enne è arrestato e accompagnato in caserma. Il pusher è stato posto ali arresti domiciliari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo, nel corso di un servizio di controllo nel centro storico, hanno arrestato un 23enne del posto, notato in prossimità di un pub mentre stava cedendo dello stupefacente ad un “cliente” di 36 anni. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 58 dosi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale utile al confezionamento della droga nonché la somma contante di circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, occultate insieme alla droga, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, successivamente è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.