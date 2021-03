Tivoli – Attivo l’ambulatorio di ecografia Doppler (ECD)

Grazie all’acquisto di un ecografo di ultima generazione è attivo da marzo l’ambulatorio di ecografia Doppler (ECD) presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli che garantirà più di 300 esami l’anno che saranno prenotabili da RECUP regionale.

Di cosa si tratta?

Il color-Doppler è una metodica diagnostica che, a seconda dei distretti esaminati, può essere integrativa all’esame ecografico tradizionale, per valutare la vascolarizzazione dei reni, del fegato o delle articolazioni. Trova la più efficace applicazione però nello studio dei grandi vasi, arteriosi e venosi, come ad esempio l’aorta nei suoi diversi tratti, ed i grandi vasi del collo e degli arti inferiori.

L’esame color-Doppler dei tronchi sovra aortici del collo infatti consente l’analisi delle arterie carotidi, delle vertebrali e delle succlavie, permettendo la diagnosi di patologie cardiovascolari e neurologiche; inoltre, questo studio trova applicazione come indagine preventiva nel definire il rischio cardiovascolare, essendo ormai nota la stretta concordanza predittiva fra lo stato anatomico e funzionale di questi vasi con vasi più piccoli e difficili da studiare come le coronarie o i vasi cerebrali.

L’esame color-Doppler degli arti inferiori è una metodica che permette di valutare in maniera accurata e non invasiva il sistema arterioso e venoso degli arti inferiori. Il color-Doppler arterioso consente infatti di valutare lo stato anatomico e funzionale delle principali arterie della gamba, come le arterie femorali, poplitee e tibiali, permettendo di diagnosticare alterazioni o restringimenti eventualmente candidabili a trattamento (chirurgia vascolare o radiologia interventistica). Il color-Doppler venoso, analogamente, consente la diagnosi di trombosi, flebiti ed altre patologie del sistema venoso.

L’esame color-Doppler delle arterie renali permette di valutare la vascolarizzazione dei reni. Tale esame trova indicazione nello studio dell’ipertensione arteriosa reno-vascolare e nel follow up dei pazienti portatori di trapianto di rene.

Da marzo 2021, grazie all’acquisto di un ecografo di ultima generazione, fascia alta di gamma, in dotazione alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Tivoli, diretta dal dott. Pasquale Polito, è stato quindi attivato un ambulatorio dedicato allo studio di queste condizioni, ampliando l’offerta assistenziale erogata sul territorio.