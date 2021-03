Tivoli – “Giornata dell’endometriosi”

In occasione della “Giornata mondiale dell’endometriosi” che ricorre nel mese di marzo e che quest’anno si celebra domenica 28, si terrà un convegno per parlare di questa malattia cronica e invalidante, ancora poco conosciuta ai più, ma molto diffusa tra le donne in età fertile. Il tema della giornata per il 2021 è “Facciamo luce sull’endometriosi”, proprio con lo scopo di “accendere” la consapevolezza dell’importanza della prevenzione che, in mancanza ancora di una cura, soprattutto tra le giovani donne è l’unico strumento per arginare l’endometriosi, e aprire una finestra conoscitiva su tale patologia.

Il convegno-dibattito, dal titolo “Parliamo dell’endometriosi” si terrà sabato 27 marzo in diretta sul canale youtube del Comune di Tivoli dalle 10,30 alle 12, due ore di approfondimenti con esperti, professionisti, testimoni.

I relatori:

– Valeriano Napolitano, ginecologo e responsabile dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Giovanni Evangelista;

– Loredana Masi, ginecologa dell’ospedale San Giovanni Evangelista e coordinatrice dei consultori della Asl Roma 5;

– Anna Angelini, psicologa;

– Vania Mento, attivista della “Marcia mondiale dell’endometriosi” (in collegamento telefonico).

Per l’occasione sabato 27 la Rocca Pia sarà illuminata di giallo, colore simbolo della giornata.

Il convegno è organizzato dalla consigliera incaricata dal sindaco alla prevenzione e al contrasto della violenza Daniela Di Camillo, in collaborazione con il “Laboratorio del possibile” e con il patrocinio del Comune di Tivoli.

«L’endometriosi è una malattia ancora sconosciuta alla maggior parte delle persone, purtroppo anche alle donne, eccetto coloro che ne soffrono e che devono combatterla quotidianamente, non essendoci ancora una cura efficace che la possa estirpare», spiega Di Camillo. «Parlarne è un gesto di solidarietà verso chi deve affrontare un disagio fisico che provoca anche un malessere psicologico importante, oltre a diventare, in molti casi, una malattia invalidante. Per questo, in qualità di consigliera del sindaco, ho presentato il progetto. Alcuni esperti nel campo dell’endometriosi e medici del settore forniranno informazioni sul crescente numero di donne affette dalla malattia, sui sistemi di diagnosi e sull’eventuali strade da percorrere per curarla o almeno limitarne i danni. Avremo con noi una psicologa che ci fornirà i dati dell’impatto psicologico della malattia sulle persone che ne sono affette. Inoltre, sempre in occasione della “Giornata dell’endometriosi” la nostra Rocca Pia verrà illuminata di giallo, il colore che rappresenta ogni iniziativa relativa all’endometriosi e nella quale vengono coinvolte sempre più città per dare un segno tangibile di sensibilità verso il problema e la volontà di aiutare a saperne di più per proteggersi dalle conseguenze, poi, non più superabili».

Per seguire la diretta: https://www.youtube.com/channel/UC91OP9hXxn20eW1qkj6i6TA

Per approfondire: https://endomarch.org/

Endomarch Team Italy: https://www.facebook.com/EndomarchTeamItaly/

Per informazioni: endomarch.italy@gmail.com