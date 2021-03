Tivoli – Nuova Terapia Intensiva destinata Covid

Per contrastare l’emergenza Covid si punta su nuove risorse e per concretizzare questi target è stata inaugurata una nuova Terapia Intensiva destinata all’area critica Covid, presso

l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Si tratta di dodici posti letto con monitor, centrali di monitoraggio, portatile raggi x, ecotomografo, sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi, ventilatori polmonari e sistemi di videolaringoscopia per intubazioni difficili. Non mancano stanze per il personale infermieristico, medico e telecamere per il controllo a distanza dei pazienti. Il reparto è stato allestito al piano -1 dell’edificio. “Ringrazio l’Azienda e il personale- ha affermato Valeria Lucentini, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale- che continua a dare prova non solo di grande responsabilità ma di infinita passione”.

Il direttore generale dell’Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, ha dichiarato di “riuscire a vedere la fine di un percorso impegnativo e non senza ostacoli. Lodevole l’impegno di tutti i professionisti che si sono spesi senza riserva per raggiungere questo risultato organizzativo e assistenziale. I ringraziamenti dell’Azienda vanno a tutti, senza distinzioni, e agli operatori che, nonostante la grande stanchezza, non lesinano mai un sorriso, percepibile sempre dai loro sguardi”.