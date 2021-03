Castel Madama – Su i contagi. Beccaria: “Tutti diano il proprio contributo”

L’allerta nel Comune

Risale la curva dei contagi a Castel Madama. Il 16 marzo erano solo cinque le persone positive al Covid-19. Ieri, invece, sono stati registrati ventuni casi positivi. Il sindaco, Domenico Pascucci con gli amministratori comunali, rivolgono un appello a tutti i cittadini e chiedono di prestare la massima attenzione al rispetto delle norme per cercare di contrastare la diffusione del virus. “E’ fondamentale – afferma l’assessore Sara Beccaria – che tutti diano il proprio contributo. Dobbiamo continuare ad adottare comportamenti rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie raccomandate relative al distanziamento e all’uso corretto delle mascherine per il bene di tutti”. Inoltre, l’assessore ricorda che il Segretariato Sociale Distrettuale presso il Comune di Castel Madama è a disposizione dei cittadini per informazioni ed assistenza per la presentazione del vaccino. «Oltre alla farmacia comunale di via San Sebastiano – afferma Sara Beccaria – anche il segretariato distrettuale offre supporto ai cittadini per prenotare il vaccino anti Covid-19». Il segretariato sociale è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9 alle 14 presso gli uffici comunali di Corso Cavour. Per accedere al servizio bisogna prenotare un appuntamento al numero di telefono 07744500227.