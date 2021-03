Castelnuovo di Porto – Buone Nuove per il Polo logistico e per Monte Tufello

Si è svolto il Consiglio Comunale che ha sbloccato nuove opportunità di sviluppo per tutto il territorio di Castelnuovo di Porto, collegate sia all’avvio del Polo Logistico sull’asse della via Tiberina, sia alla riqualificazione urbanistica del compendio di Monte Tufello.

1. È stata approvata la realizzazione del primo insediamento produttivo previsto nel nuovo Polo Logistico che sorgerà sull’asse della via Tiberina.

Si tratta di un magazzino con annessa palazzina e uffici che sarà impiantato nell’ex cava vicino al comprensorio di Colleverde.

La realizzazione di questo primo progetto insediativo è stata dichiarata di interesse pubblico perché porterà oggettivi vantaggi per il Comune di Castelnuovo di Porto:

– 250 nuovi posti di lavoro

– 1 milione di euro di oneri extra gettito che saranno utilizzati per realizzare un centro sportivo a Monte May (con campi da calcio, basket, tennis, percorsi fitness e una struttura per anziani), un teatro di 80 posti a via Bel Poggio nel centro urbano, e una scala mobile che collegherà il parcheggio di Via Montefiore con il Centro Storico.