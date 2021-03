GUIDONIA – Scarico abusivo in via dell’Inviolata, traffico in tilt

Ha abbandonato un carico di calcinacci in mezzo alla strada e si è dileguato. E’ accaduto ieri mattina, mercoledì 25 marzo, in via dell’Inviolata, la strada provinciale che collega via di Casal Bianco a Guidonia con l’impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti di Manlio Cerroni di prossima apertura.

A denunciare il fatto alle forze di polizia è stato Velio Contu, il titolare dell’omonima azienda agricola con sede in via Formello che oggi ha formalizzato denuncia querela contro ignoti. Secondo il racconto dell’imprenditore, lo scarico abusivo è avvenuto ieri mattina poco dopo le ore 11, quando un camion con scarrabile ha depositato al suolo una montagna di inerti.

Velio Contu ha scoperto il fatto quando il camion del latte per il bestiame si è ritrovato la strada sbarrata e la stessa sorte è toccata ad un mezzo diretto alla discarica dell’Inviolata per il ritiro e il trasporto del percolato. Transito impossibile anche per un mezzo della Croce Rossa Italiana diretto all’abitazione di un paziente affetto da Sla e in attesa dei medicinali.

Secondo fonti qualificate, la caccia al camionista sarebbe un buco nell’acqua perché le fototrappole installate in via dell’Inviolata non funzionerebbero. Sono comunque in corso accertamenti per verificare se l’impianto di videosorveglianza abbia ripreso il camion che ha abbandonato i calcinacci.

Vale la pena ricordare che via dell’Inviolata da anni è una discarica a cielo aperto, impraticabile per via dell’enorme quantità di rifiuti che invadono la carreggiata e impediscono il transito di auto e mezzi pesanti. Nei prossimi giorni a bonificarla e asfaltarla fino all’impianto Tmb ci penserà proprio il magnate dei rifiuti, Manlio Cerroni.