Mentana – Rifacimento stradale, proroga delle modifiche

Allo scopo di consentire il proseguo dei lavori urgenti di rifacimento della sede stradale, marciapiedi e condotta acque meteoriche della rete idrica su Via Moscatelli nel tratto compreso tra Via Amendola e Via Capivari, a cura della società 3A COSTRUZIONI srl, FINO ALLE ORE 20:00 DEL GIORNO 29 MARZO 2021, nelle sotto elencate Vie o tratti di Via sono prorogate le seguenti modifiche al traffico e alla sosta dei veicoli:

• VIA A. MOSCATELLI ( tratto compreso tra Via Amendola e Via Capivari):

DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA;

DIVIETO DI TRANSITO, con la sola esclusione dei mezzi d’opera, dei veicoli di soccorso, di polizia.

• VIA CAPIVARI:

INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA ( da Via A. Moscatelli al civico 9/A di Via Capivari);

DIVIETO DI ACCESSO altezza civ. 9/a con obbligo di svolta a Sinistra; DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA.

• VIA ROMA:

DIVIETO DI ACCESSO IN DIREZIONE VIA MOSCATELLI ( il traffico veicolare proveniente da Via della Rocca avrà quindi l’obbligo di svolta a sinistra su Via Roma direzione Via Fausto Cecconi).

Durante tutto il periodo di vigenza del divieto di transito in via Moscatelli il traffico veicolare verrà deviato come di seguito indicato:

Il traffico veicolare di Via Moscatelli, proveniente dalla rotatoria Via VIII Settembre – Via Spontini, in direzione Mentana centro, all’intersezione con Via Capivari, avrà l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via Giolitti;